Советником Гончарука могут назначить российского экс-чиновника

Сергей Алексашенко (Фото: скриншот из видео Голос Америки/Youtube)

Российского экс-чиновника Сергея Алексашенко могут назначить советником премьер-министра Алексея Гончарука на общественных. Об этом сообщает Слідство.інфо.

В распоряжении расследовательского агентства оказался документ, в котором секретариат Кабмина просит в сжатые сроки ответить про отсутствие предостережений против такого назначения.

В комментарии агентству Гончарук заметил, что назначение советником гражданина России - очень рискованно и требует консультации с СБУ. Поэтому говорить о таком назначении пока рано. "Я не хочу это комментировать, потому что пока что нечего комментировать. Такого советника у меня нет", - сказал Гончарук.

Справка: Сергей Алексаншенко в девяностых годах был заместителем министра финансов РФ и заместителем главы правления Центробанка России. В интервью на радио Эхо Москвы в мае 2014 года Алексашенко говорил, что Россия "своими действиями в Крыму, захватом Крыма разрушила то положение дел, которое сложилось как минимум в Европе" и назвал захват Крыма "войной за территорию".

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