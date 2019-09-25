Стало известно, сколько киевлян уклоняются от призыва в армию

Стало известно, сколько киевлян уклоняются от призыва на срочную военную службу. Статистику на брифинге в среду озвучил военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявлин.
"Нами передано в Национальную полицию 34 930 дел для того, чтобы их разыскали, а при необходимости внесли в реестр досудебных расследований. Это те люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную военную службу", - уточнил он.
В столичном военкомате констатировали, что явка киевлян по повесткам с каждым призывом становится все ниже. "Сознание граждан призывного возраста крайне низкое, очень много уклоняются всеми возможными и невозможными способами, не являются в районные военкоматы", - заявил Клявлин.
"Все знают свои права, но, к сожалению, не знают своих обязанностей", - констатировал он.
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