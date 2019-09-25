Стало известно, сколько киевлян уклоняются от призыва в армию

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В столичном военкомате констатируют, что явка киевлян по призыву только уменьшается

Стало известно, сколько киевлян уклоняются от призыва на срочную военную службу. Статистику на брифинге в среду озвучил военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявлин.

"Нами передано в Национальную полицию 34 930 дел для того, чтобы их разыскали, а при необходимости внесли в реестр досудебных расследований. Это те люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную военную службу", - уточнил он.

В столичном военкомате констатировали, что явка киевлян по повесткам с каждым призывом становится все ниже. "Сознание граждан призывного возраста крайне низкое, очень много уклоняются всеми возможными и невозможными способами, не являются в районные военкоматы", - заявил Клявлин.

"Все знают свои права, но, к сожалению, не знают своих обязанностей", - констатировал он.

Читайте также: Полный переход на контрактную армию. Загороднюк дал разъяснение

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, военкомат, призыв, срочная служба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура
Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео
Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео
Стало известно, сколько киевлян уклоняются от призыва в армию
Стало известно, сколько киевлян уклоняются от призыва в армию
Транспорт Кабмин уволил главу Укравтодора
Апелляционный суд вынес решение по делу лицензии SkyUp
Транспорт Апелляционный суд вынес решение по делу лицензии SkyUp
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли
Продовольствие Кабмин утвердил законопроект о рынке земли
Популярное
фото/видео
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура
Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео
Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео 16:35
Стало известно, сколько киевлян уклоняются от призыва в армию
Стало известно, сколько киевлян уклоняются от призыва в армию 15:29
Выступление Зеленского на дебатах в ООН: видео речи президента
Выступление Зеленского на дебатах в ООН: видео речи президента 14:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 