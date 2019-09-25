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Военный комиссар озвучил план осеннего призыва для Киева

Военный комиссар озвучил план осеннего призыва для Киева - Фото
Фото: flickr Минобороны
25.09.2019, 11:26

В Киеве на срочную службу осенью 2019 года призовут 634 человека

Военный комиссар Киевского городского военкомата полковник Сергей Клявлин заявил, что в столице на срочную службу осенью 2019 года призовут 634 человека. Об этом полковник заявил сегодня на брифинге. 

"На сегодня плановое задание для Киева составляет 634 человека, с которых в Вооруженные силы будет призвано 407 человек, Нацгвардия - 160, Госпогранслужба - 39, и Государственная специальная служба транспорта - 28 человек", - рассказал Клявлин. 

Военный комиссар также напомнил, что очередной призыв на срочную службу начинается 1 октября

Клявлин заявил, что сегодня повестки о призыве на срочную военную службу получили 37 629 киевлян. 

По словам полковника, всех, кто будет призван в ряды ВСУ, направят в учебные центры. 

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осенний призыв срочная служба сергей клявлин
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