Полный переход на контрактную армию. Загороднюк дал разъяснение

Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Минобороны)

Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что Украине реально отказаться от срочников, несмотря на гибридную войну в Донбассе. Об этом он заявил в интервью ВВС News Украина.

Отвечая на вопрос, реально ли отказаться срочников, когда в Донбассе конфликт, Загороднюк сказал: "Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонительный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников".

Загороднюк подчеркнул, что однозначно является сторонником контрактной армии.

Говоря о сроках, когда возможен полный переход на контрактную армию, Загороднюк отметил: "Здесь трудно сказать. На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно - в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать - надо ответить на вопрос о наших планах, угрозах и ситуации в сфере безопасности".

22 сентября Загороднюк заявлял , что Минобороны не планирует сокращение личного состава Вооруженных Сил Украины.

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