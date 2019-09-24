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Полный переход на контрактную армию. Загороднюк дал разъяснение

Полный переход на контрактную армию. Загороднюк дал разъяснение - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Минобороны)
24.09.2019, 12:12

Министр обороны заявил, что является сторонником контрактной армии

Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что Украине реально отказаться от срочников, несмотря на гибридную войну в Донбассе. Об этом он заявил в интервью ВВС News Украина.

Отвечая на вопрос, реально ли отказаться срочников, когда в Донбассе конфликт, Загороднюк сказал: "Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонительный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников".

Загороднюк подчеркнул, что однозначно является сторонником контрактной армии.

Говоря о сроках, когда возможен полный переход на контрактную армию, Загороднюк отметил: "Здесь трудно сказать. На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно - в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать - надо ответить на вопрос о наших планах, угрозах и ситуации в сфере безопасности".

  • 22 сентября Загороднюк заявлял, что Минобороны не планирует сокращение личного состава Вооруженных Сил Украины.

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ВСУ Донбасс контрактники срочники Андрей Загороднюк
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