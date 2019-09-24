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Министр обороны рассказал о разведении и перемирии в Донбассе

Министр обороны рассказал о разведении и перемирии в Донбассе - Фото
Андрей Загороднюк (фото - пресс-служба Минобороны)
24.09.2019, 10:17

Министр обороны надеется увидеть результаты курса президента на устойчивое перемирие в Донбассе

Присутствие только сильных Вооруженных Сил Украины может обеспечить стабильность в вопросе перемирия в Донбассе. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью ВВС News Украина.

Отвечая на вопрос, как он оцениваете ситуацию в Донбассе, есть ли результат курса на устойчивое перемирие, о котором заявил президент Владимир Зеленский: "Думаю, мы увидим результаты, я на это очень надеюсь. Сейчас ситуация в какие-то дни спокойная, в какие дни обостряется, мы не расслабляемся. Мы понимаем, что присутствие только сильных ВСУ там может обеспечить стабильность. Поэтому мы поддерживаем, конечно, курс правительства, но со своей стороны должны обеспечить боеготовность".

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Он уточнил, что разведение войске началось на тех участках, которые были заявлены.

"И сейчас мы должны увидеть, что делается с другой стороны. Что касается полного разведения, то было сделано политическое заявление, мы со своей стороны просчитываем все технические, организационные риски. Сейчас это все на стадии планирования", - сказал Загороднюк.

Он не стал отвечать на вопрос приведет ли формула Штайнмайера к миру. "Это вопрос не ко мне, наша задача - развивать ВСУ и силы обороны", - уточнил министр.

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Донбасс перемирие разведение Андрей Загороднюк Владимир Зеленский
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