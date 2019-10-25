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В Украине могут возобновить призыв в армию с 18 лет

В Украине могут возобновить призыв в армию с 18 лет - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
25.10.2019, 22:05

Сейчас, согласно указа президента, минимальный возраст призывника составляет 20 лет

В Украине могут снова начать призывать в армию с 18 лет - такую вероятность не исключают в Командовании Сухопутных войск. Об этом заявил начальник отделения комплектования Управления персонала Командования Николай Качаненко, сообщает АрміяInform.

Он рассказал, что в Генштаб уже поданы предложения по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета. Речь идет о неявке в военкомат по повестке и уклонении от воинской службы, уточнил военный.

"Для призывника сегодня не является проблемой уплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказания не лишение свободы, а лишь ограничение, - пояснил он.

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Офицер рассказал о разногласиях в нормативных документах. Закон О воинской обязанности и военной службе гласит, что призыву подлежат лица, которым исполнилось 18 лет. А последние указы президента содержат норму о призыве граждан с 20 лет. Это расхождение, по словам Качаненко, негативно влияет на призывную кампанию.

"Недавно побывал на совещании в Офисе президента под председательством одного из заместителей руководителя Офиса, где озвучили предложение призывать в армию с 18 лет, как того требует закон. В письменной форме такое предложение поступило и от Генштаба ВСУ", - сказал он. И выразил надежду, что следующий указ главы государства о призыве будет соответствовать нормам профильного закона в контексте минимального возраста.

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