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Отмена призыва. Загороднюк заявил о дорожной карте

Отмена призыва. Загороднюк заявил о дорожной карте - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Кабмина)
14.11.2019, 13:01

Министр рассказал о планах Минобороны по призыву

Дорожную карту отмены срочной службы Минобороны планирует показать в 2020 году. Об этом глава ведомства Андрей Загороднюк заявил в эфире радио Армия FM.

"Модель срочной службы не имеет будущего в Украине... Большинство молодых людей, отслуживших срочную службу, идет и не возвращается в качестве резерва. Поэтому резерв должны формировать из тех, кто хочет там быть добровольно", - отметил министр.

По его словам, параллельно должна развиваться концепция территориальной обороны.

"Сильную территориальную оборону должны составлять бывшие военнослужащие, ветераны, люди, которым просто нравится военная тематика, но они не хотят подписывать контракт и не видят себя все время в армии", - добавил Загороднюк.

  • 10 ноября Загороднюк заявлял, что намерен добиваться отмены призыва для перехода к полностью профессиональной армии.
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минобороны призыв Андрей Загороднюк
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