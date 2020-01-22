Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Министр обороны: Мы против разведения войск по всей линии

Министр обороны: Мы против разведения войск по всей линии - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.01.2020, 06:35

Алексей Загороднюк считает, что разведение должно быть лишь в некоторых точках линии соприкосновения как гуманитарная составляющая

Разведение войск по всей линии разграничения противоречит Минским соглашениям и может привести к замороженному конфликту. Такую позицию в интервью Интерфакс-Украина заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и  противоречащим самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться?", - сказал он.

Читайте также: На участке разведения обнаружены боевики в российском камуфляже

Министр считает, что разведение вдоль линии протяженностью 410 километров может занять десятилетия – и это приведет к замороженному конфликту.

"Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует согласования с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение с всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия", - объяснил он.

Загороднюк подчеркнул, что войну можно закончить, "если они выполнят Минские соглашения и уйдут".

Читайте также: Генерал о фронте: Поверьте, нет такого - "давайте тупо разведем"

 

%MCEPASTEBIN%

Напишите нам
линия разграничения разведение Андрей Загороднюк отвод войск линис порикосновения
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 