Министр обороны: Мы против разведения войск по всей линии

Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Разведение войск по всей линии разграничения противоречит Минским соглашениям и может привести к замороженному конфликту. Такую позицию в интервью Интерфакс-Украина заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и противоречащим самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться?", - сказал он.

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Министр считает, что разведение вдоль линии протяженностью 410 километров может занять десятилетия – и это приведет к замороженному конфликту.

"Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует согласования с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение с всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия", - объяснил он.

Загороднюк подчеркнул, что войну можно закончить, "если они выполнят Минские соглашения и уйдут".

Разведение уже прошло в Станице Луганской, а также в районах Золотого-4 и Петровского.

Золотого-4 и Петровского. В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин . В частности они договорились о новом разведении на еще трех участках .

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