Генерал о фронте: Поверьте, нет такого - "давайте тупо разведем"

Олег Микац (скриншот из видео Hromadske)

Украинские войска при разведении на трех участках фронта (Станица Луганская, Золотое и Петровское/Богдановка) отошли на адекватные, заранее подготовленные позиции. Об этом УНИАН рассказал генерал-майор Олег Микац, ранее командир 93-й бригады ВСУ, сейчас - замкомандующего оперативного командования "Запад".

Военный говорит, что опасения, будто бы враг воспользуется отходом ВСУ, не оправданы: "Боятся те, кто сидит в районе Киева, а не на "нуле".

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По его словам, в Станице Луганской с разрушенного моста наблюдательный пост ВСУ забрали и сместили на 300 м, но позиции слева и справа от моста "гарантированно удержим": "Участок раньше был в лесах, сейчас - нет. Пока там было ОБСЕ, я вырезал все "зеленки" и могу полностью все простреливать".

"И КПВВ "Золотое" остается под нашим огневым прикрытием. У нас было время подготовиться и оборудовать блиндажи. У нас там вся система инженерных заграждений, как в книжках написано", - пояснил военный.

Микац отметил, что планы по разведению войск в Песках под Донецком вряд ли есть: "Думаю, что нет. Как можно оставить землю, которая полита кровью?"

"Поверьте, там нет такого: "Давайте тупо разведем". Нет, были разговоры - вот тут можем развести, вот здесь - нет", - сказал генерал-майор.

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