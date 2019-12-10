На участке разведения обнаружены боевики в российском камуфляже

Украинские военные на новой позиции после разведения войск (Фото: Влад Стасов/ЕРА)

Совместный центр по контролю и координации обнаружил на участке разведения №1 у Станицы Луганской боевиков в российском камуфляже с неизвестной символикой. Об этом говорится в сообщении СЦКК на странице штаба ООС в Facebook.

"Фиксируется пребывание представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью СЦКК-JCCC. Указанная символика в составе СЦКК не используется", - говорится в сообщении.

СЦКК напоминает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, а также боевики ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК. Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает минские договоренности.

28 ноября боевики продолжают провоцировать ВСУ на участках, где уже состоялось разведение войск. руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский сообщил , что

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