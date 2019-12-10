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На участке разведения обнаружены боевики в российском камуфляже

На участке разведения обнаружены боевики в российском камуфляже - Фото
Украинские военные на новой позиции после разведения войск (Фото: Влад Стасов/ЕРА)
10.12.2019, 11:19

Боевики используют неизвестную символику

Совместный центр по контролю и координации обнаружил на участке разведения №1 у Станицы Луганской боевиков в российском камуфляже с неизвестной символикой. Об этом говорится в сообщении СЦКК на странице штаба ООС в Facebook.

"Фиксируется пребывание представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью СЦКК-JCCC. Указанная символика в составе СЦКК не используется", - говорится в сообщении.

СЦКК напоминает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, а также боевики ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК. Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает минские договоренности.

  • 28 ноября руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский сообщил, что боевики продолжают провоцировать ВСУ на участках, где уже состоялось разведение войск.

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станица луганская повязки сцкк разведение войск
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