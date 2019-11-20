На участке разведения оккупанты спровоцировали 10 взрывов

Взрывы были слышны за 2,5 км (Схема: штаб ООС)

Наблюдатели ОБСЕ заявили, что 18-19 ноября на участке разведения №3 у села Петровское обстрелов с украинской стороны не было, а 10 взрывов были спровоцированы их противниками. Об этом штаб ООС сообщает в Facebook.

18 ноября у Петровского (находится на временно оккупированной территории) патруль ОБСЕ видел 10 саперов из неподконтрольных районов в микроавтобусе и грузовик, которые двигались в направлении участка разведения.

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Примерно в 2 км к северу от Петровского наблюдатели слышали и видели один взрыв ориентировочно в 2,5 км (по оценке, это был контролируемый подрыв в пределах участка разведения), а через две минуты слышали еще 10 взрывов, определенных как разрывы снарядов, и видели дым на расстоянии около 2,5 км в пределах участка разведения.

По данным наблюдателей украинской стороны СЦКК, обстрелов на участке разведения №3 течение 18-19 ноября не зафиксировано. Таким образом, пишут в штабе, можно утверждать, что 10 взрывов - это разрывы снарядов, и предположительно являются подрывами от действий "МЧС" боевиков.

"Как правило, оккупанты делают это для создания картинки для пропагандистских ресурсов ОРДЛО и РФ", - уточнили в штабе.