Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На участке разведения оккупанты спровоцировали 10 взрывов

На участке разведения оккупанты спровоцировали 10 взрывов - Фото
Взрывы были слышны за 2,5 км (Схема: штаб ООС)
20.11.2019, 14:20

СММ ОБСЕ развенчало очередной российский фейк

Наблюдатели ОБСЕ заявили, что 18-19 ноября на участке разведения №3 у села Петровское обстрелов с украинской стороны не было, а 10 взрывов были спровоцированы их противниками. Об этом штаб ООС сообщает в Facebook.

18 ноября у Петровского (находится на временно оккупированной территории) патруль ОБСЕ видел 10 саперов из неподконтрольных районов в микроавтобусе и грузовик, которые двигались в направлении участка разведения.

Читайте также: В зоне ООС изъяли товаров на 23 млн грн: фото

Примерно в 2 км к северу от Петровского наблюдатели слышали и видели один взрыв ориентировочно в 2,5 км (по оценке, это был контролируемый подрыв в пределах участка разведения), а через две минуты слышали еще 10 взрывов, определенных как разрывы снарядов, и видели дым на расстоянии около 2,5 км в пределах участка разведения.

По данным наблюдателей украинской стороны СЦКК, обстрелов на участке разведения №3 течение 18-19 ноября не зафиксировано. Таким образом, пишут в штабе, можно утверждать, что 10 взрывов - это разрывы снарядов, и предположительно являются подрывами от действий "МЧС" боевиков.

"Как правило, оккупанты делают это для создания картинки для пропагандистских ресурсов ОРДЛО и РФ", - уточнили в штабе.

  • В зоне проведения операции объединенных сил военные 19 ноября сбили беспилотник. При падении он взорвался.
Напишите нам
оос оккупанты провокация разведение войск
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 