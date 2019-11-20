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В зоне ООС изъяли товаров на 23 млн грн: фото

В зоне ООС изъяли товаров на 23 млн грн: фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
20.11.2019, 10:14

По выявленным фактам открыто четыре уголовных производства

В зоне проведения операции объединенных сил подразделения Государственной фискальной службы изъяли товарно-материальных ценностей на 23,1 млн грн, в том числе товаров подакцизной группы - на 16,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В течение прошлой недели подразделения ГФС провели детальный осмотр и пропуск 79400 транспортных средств и 632,5 тысячи граждан, которые пересекали линию соприкосновения через пункт пропуска.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Зарегистрированы четыре уголовных производства, прекращены пять попыток нарушения перемещения наличных средств в гривневом эквиваленте 7400 000 грн.

  • 12 ноября на пункте пропуска Станица Луганская украинские пограничники пресекли попытку перемещения из временно оккупированного Луганска 2 млн грн. 

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