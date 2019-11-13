Из Луганска мужчина пытался пронести в рюкзаке 2 млн грн: фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На пункте пропуска Станица Луганская украинские пограничники 12 ноября пресекли попытку перемещения из временно оккупированного Луганска 2 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

При осмотре вещей жителя Луганской области 1985 года рождения, который пешком пересекал пункт пропуска из Луганска в Станицу, в скрытом двойном дне рюкзака обнаружены 2 млн грн.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В этот же день другой 43-летний житель области попытался вне контроля перенести через КПВВ из ОРЛО еще 745 000 грн наличных.

В обоих случаях для принятия решения согласно действующему законодательству о фактах проинформировали сотрудников СБУ и областную Нацполицию.