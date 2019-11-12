Из оккупированного Донбасса пытались ввезти валюту: фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинские пограничники пресекли попытку ввоза из временно оккупированного Донбасса $9500 по дорожному коридору Бахмут-Майорск-Горловка. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

По результатам осмотра автомобиля ДЭУ Ланос и вещей водителя, выявлено $9500, что составляет более 230 000 в гривневом эквиваленте.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На пункте пропуска Станица Луганская предотвратили еще одну попытку перемещения крупной суммы денег из неподконтрольной территории. Гражданин Украины вез 500 000 грн.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В обоих случаях материалы передали в Нацполицию для принятия решения согласно действующему законодательству.