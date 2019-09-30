Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пограничники с тепловизором помешали вывезти в РФ консервы: фото

Пограничники с тепловизором помешали вывезти в РФ консервы: фото - Фото
Фото: штаб ООС
30.09.2019, 15:04

Пограничники уточнили, что "автонелегалов", которые ехали с выключенными фарами, увидели в тепловизор

В районе села Демино-Александровка в Луганской области злоумышленники пробовали незаконно проехать на двух авто в Россию, а когда их обнаружили, попытались наехать на пограничников: правоохранители вынуждены были открыть огонь. Об этом инциденте сообщил штаб операции объединенных сил.

На перехват раскрытых в тепловизор нарушителей отправили группу реагирования и выставили дополнительные наряды по прикрытию участка границы с РФ.

Требования об остановке водители проигнорировали и "осуществили опасный маневр в направлении наряда, чем создали явную угрозу жизни и здоровью военнослужащим". После выстрелов в их сторону злоумышленники не остановились.

Позднее одно авто нашли в лесополосе вблизи границы - это был ВАЗ-21236 Нива Шевроле с номерами украинской регистрации, без водителя. Рядом обнаружили брошенные коробки с рыбными консервами из Армении.

Нарушителей не нашли: ищут.

В конце августа 2019 года глава Гостаможни  Максим Нефьодов рассказал, как будет бороться с контрабандой.

Смотрите фото: На границе ловили человека на странном летательном аппарате

Напишите нам
троицкое тепловизор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 