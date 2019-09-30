Пограничники с тепловизором помешали вывезти в РФ консервы: фото

Фото: штаб ООС

В районе села Демино-Александровка в Луганской области злоумышленники пробовали незаконно проехать на двух авто в Россию, а когда их обнаружили, попытались наехать на пограничников: правоохранители вынуждены были открыть огонь. Об этом инциденте сообщил штаб операции объединенных сил.

На перехват раскрытых в тепловизор нарушителей отправили группу реагирования и выставили дополнительные наряды по прикрытию участка границы с РФ.

Требования об остановке водители проигнорировали и "осуществили опасный маневр в направлении наряда, чем создали явную угрозу жизни и здоровью военнослужащим". После выстрелов в их сторону злоумышленники не остановились.

Позднее одно авто нашли в лесополосе вблизи границы - это был ВАЗ-21236 Нива Шевроле с номерами украинской регистрации, без водителя. Рядом обнаружили брошенные коробки с рыбными консервами из Армении.

Нарушителей не нашли: ищут.

В конце августа 2019 года глава Гостаможни Максим Нефьодов рассказал, как будет бороться с контрабандой.

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