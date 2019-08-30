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На границе ловили человека на странном летательном аппарате: фото

На границе ловили человека на странном летательном аппарате: фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
30.08.2019, 22:34

Подозреваемого настигли на территории Словакии

Сегодня в районе украинско-словацкой границы задержали украинского контрабандиста, который пересек границу на малом летательном аппарате. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что сначала пограничники во время патрулирования госграницы услышали шум двигателя. Полет неизвестного устройства также зафиксировали тепловизионные комплексы.

Сообщается, что не имея технических возможностей помешать движению летательного аппарата, пограничники отделения "Паладь-Комаровцы" и мобильное подразделение начали поиски места взлета и вероятных пособников подозреваемого.

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Кроме того правоохранители сразу сообщили об обнаруженном аппарате соседним подразделениям и словацким коллегам из отдела пограничного контроля "Вишне-Немецкое".

Пограничники сообщают, что по информации и ориентирам, предоставленным военнослужащими отдела "Ужгород", сотрудникам словацкой пограничной полиции удалось найти место посадки летательного аппарата.

В районе Собранце, в нескольких километрах от украинского-словацкой границы, они обнаружили мотопаратрайк, оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров.

По данным ГПСУ, пилотировал летательный аппарат гражданин Украины, который был задержан.

Сообщается, что проводятся проверочные мероприятия и следственные действия в отношении задержанного и совершенного им правонарушения.

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