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На Донбассе сбили беспилотник, который при падении взорвался

На Донбассе сбили беспилотник, который при падении взорвался - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
19.11.2019, 21:35

Его использовали российские оккупационные войска с целью уточнения построения системы обороны подразделений ООС

В зоне проведения операции объединенных сил военные сбили беспилотник, который совершал полет над украинскими позициями. При падении он взорвался, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Инцидент произошел на Горловском направлении.

В сообщении, сказано, что БПЛА использовали российские оккупационные войска с целью уточнения построения системы обороны и системы огня подразделений ООС.

Беспилотник был сбит из стрелкового оружия. "При падении на нежилом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных", - сообщили в штабе ООС.

Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам для изучения и идентификации.

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