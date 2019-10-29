На Донбассе ДРГ боевиков обстреляла беспилотник ОБСЕ

беспилотник обсе

Боевики сегодня обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

"Диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск тремя очередями из стрелкового оружия обстреляла беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил", - отметили в штабе.

В штабе подчеркнули, что террористы регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам ОБСЕ и противодействуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы.

"Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минского договоренностям", - уточнили в штабе.

По данным ОБСЕ, 26 октября во время полета БПЛА малого радиуса действия в районе временно оккупированного Петровского наблюдатели слышали восемь выстрелов из стрелкового оружия примерно в 1–2 км к югу.

По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который удалось благополучно приземлить. "В тот же день в двух случаях во время полета над районами вблизи Петровского БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала", - уточнили в ОБСЕ.