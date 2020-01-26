"Наполняют казну". Боевики ввели проверки бюджетников и штрафы

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Боевики террористической организации ЛНР проверяют бюджетников, пересекают ли они линию разграничения в рабочее время. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители в оккупации.

По их словам, для "наполнения казны" специально ввели штрафы 1 000 рублей (около 390 грн, - ред.) за каждый пропущенный день по неуважительной причине.

"Пока стараюсь не брать рабочие дни, чтобы поехать к родственникам, но сам факт, конечно, возмущает", - уточнила луганчанка Елена, имя которой изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что студентов запугивают также якобы призывом в ВСУ. "Настоятельно стали рекомендовать никуда не выезжать за пределы города", - рассказал местный житель Сергей.

Он отметил, что факты давления появились сразу после того, как его сын хотел поехать и оформить загранпаспорт на подконтрольную Украине территорию в Станицу Луганскую.