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"Наполняют казну". Боевики ввели проверки бюджетников и штрафы

"Наполняют казну". Боевики ввели проверки бюджетников и штрафы - Фото
Фото: LIGA.net
26.01.2020, 09:42

Несколько местных жителей рассказали о новых фактах давления и запугивания боевиками во временно оккупированном Луганске

Боевики террористической организации ЛНР проверяют бюджетников, пересекают ли они линию разграничения в рабочее время. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители в оккупации.

По их словам, для "наполнения казны" специально ввели штрафы 1 000 рублей (около 390 грн, - ред.) за каждый пропущенный день по неуважительной причине.

"Пока стараюсь не брать рабочие дни, чтобы поехать к родственникам, но сам факт, конечно, возмущает", - уточнила луганчанка Елена, имя которой изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что студентов запугивают также якобы призывом в ВСУ. "Настоятельно стали рекомендовать никуда не выезжать за пределы города", - рассказал местный житель Сергей.

Он отметил, что факты давления появились сразу после того, как его сын хотел поехать и оформить загранпаспорт на подконтрольную Украине территорию в Станицу Луганскую.

  • 2 декабря сообщалось, что Луганский государственный медицинский университет во временно оккупированном областном центре впервые получил российскую аккредитацию на шесть лет. 

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