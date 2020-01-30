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Россия перебрасывает на Донбасс снайперские пары - ГУР

Россия перебрасывает на Донбасс снайперские пары - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео
30.01.2020, 14:26

По данным украинской разведки, российских снайперов направят на шесть направлений

Снайперские пары, которые не относятся к штатным подразделениям боевиков, прибывают на временно оккупированный Донбасс с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, речь идет об использовании снайперов на Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях.

Боевики также проводят плановую ротацию передовых подразделений соединений и частей. В ходе ротации они усиливают мотострелковые подразделения танками и артиллерией.

  • 23 ноября сообщалось, что вследствие нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов в 3-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ во временно оккупированном Донецке.

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Донбасс гур снайпера
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