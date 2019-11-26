На Донбассе взорвался склад боеприпасов боевиков - ГУР

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23 ноября вследствие нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов в 3-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ во временно оккупированном Донецке. Об этом сегодня сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Так называемое командование террористов пытается скрыть причины и последствия инцидента.

"В то же время российские пропагандисты воспользовались случаем для съемок фейковых видео материала о якобы обстрелах со стороны объединенных сил для обвинения ВСУ в нарушении режима прекращения огня", - уточняется в сообщении.