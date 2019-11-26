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На Донбассе взорвался склад боеприпасов боевиков - ГУР

На Донбассе взорвался склад боеприпасов боевиков - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео
26.11.2019, 14:30

По данным украинской разведки, боевики пытаются скрыть факт взрыва и запускают фейки через пропагандистские СМИ

23 ноября вследствие нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов в 3-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ во временно оккупированном Донецке. Об этом сегодня сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Так называемое командование террористов пытается скрыть причины и последствия инцидента.

"В то же время российские пропагандисты воспользовались случаем для съемок фейковых видео материала о якобы обстрелах со стороны объединенных сил для обвинения ВСУ в нарушении режима прекращения огня", - уточняется в сообщении.

  • 24 ноября спикер ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что бывший "народный мэр" Горловки Донецкой области Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком.
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боеприпасы взрыв гур Донецк
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