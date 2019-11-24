Украинский разведчик. Интервью с "народным мэром" Горловки: видео

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Сейчас Эдуард Матюха уже вернулся на подконтрольную украинскому правительству территорию

Бывший "народный мэр" Горловки Донецкой области Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком. На протяжении пяти лет он жил на неподконтрольной территории, добывая информацию. Об этом в сюжете ТСН.Тиждень сообщил спикер ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Сейчас Матюха уже вернулся на подконтрольную украинскому правительству территорию.

"Народным мэром" Горловки разведчик был недолго -  ушел из-за разногласий между боевиками. По словам Матюхи, это и было его задачей - создать искусственный конфликт. Впоследствии он стал "первым секретарем городского комитета Компартии ДНР".

Матюха собирал информацию о роли в агрессии РФ против Украины Компартии РФ (КПРФ).

По его словам, террористы ДНР и ЛНР координируются Кремлем именно через КПРФ. В партии есть ответствененный за это человек - депутат Казбек Тайсан.

КПРФ, по информации Матюхи, отправляет в так называемых гумконвоях на Донбасс наличные деньги.

20 ноября в Ростовской области в г. Аксай был задержан военнослужащий российской армии, которого подозревают в сборе военных сведений "по заданию украинской разведки".

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Теги: Донбасс, разведка, разведчик, эдуард матюха
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