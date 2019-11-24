Украинский разведчик. Интервью с "народным мэром" Горловки: видео

Бывший "народный мэр" Горловки Донецкой области Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком. На протяжении пяти лет он жил на неподконтрольной территории, добывая информацию. Об этом в сюжете ТСН.Тиждень сообщил спикер ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Сейчас Матюха уже вернулся на подконтрольную украинскому правительству территорию.

"Народным мэром" Горловки разведчик был недолго - ушел из-за разногласий между боевиками. По словам Матюхи, это и было его задачей - создать искусственный конфликт. Впоследствии он стал "первым секретарем городского комитета Компартии ДНР".

Матюха собирал информацию о роли в агрессии РФ против Украины Компартии РФ (КПРФ).

По его словам, террористы ДНР и ЛНР координируются Кремлем именно через КПРФ. В партии есть ответствененный за это человек - депутат Казбек Тайсан.

КПРФ, по информации Матюхи, отправляет в так называемых гумконвоях на Донбасс наличные деньги.

20 ноября в Ростовской области в г. Аксай был задержан военнослужащий российской армии, которого подозревают в сборе военных сведений "по заданию украинской разведки".