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В России заявили, что задержали "украинского шпиона"

В России заявили, что задержали "украинского шпиона" - Фото
Флаг России Фото: pixabay.com
20.11.2019, 17:33

Военнослужащий армии РФ якобы по заданию украинской разведки собирал секретные сведения

В Ростовской области в г. Аксай задержан военнослужащий российской армии, которого подозревают в сборе военных сведений "по заданию украинской разведки". Об этом сообщает российский Интерфакс сообщает со ссылкой на ФСБ.

"По подозрению в гоизмене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - говорится в сообщении. Военный якобы собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и утечка этой информации "могла нанести ущерб обороноспособности России". Возбуждено дело по статье за госизмену.

  • В Днепропетровской области задержан житель Каменского, которого СБУ подозревает в распространении в соцсетях "из идеологических соображений по заданию спецслужб РФ" призывов к совершению терактов в День достоинства и свободы.

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