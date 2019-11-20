В России заявили, что задержали "украинского шпиона"

В Ростовской области в г. Аксай задержан военнослужащий российской армии, которого подозревают в сборе военных сведений "по заданию украинской разведки". Об этом сообщает российский Интерфакс сообщает со ссылкой на ФСБ.
"По подозрению в гоизмене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - говорится в сообщении. Военный якобы собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и утечка этой информации "могла нанести ущерб обороноспособности России". Возбуждено дело по статье за госизмену.
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