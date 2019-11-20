В Днепропетровской области задержан жителя Каменского, которого СБУ подозревает в распространении в соцсетях "из идеологических соображений по заданию спецслужб РФ" призывов к совершению терактов в День достоинства и свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители заявляет, что мужчину привлек к подрывной работе "представитель инфоргруппы "Сапфир", созданной ГУ Генштаба ВС РФ", и по заданию кураторов он от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях, начав размещать призывы к совершению терактов в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

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В СБУ пояснили, что спецслужбы РФ рассчитывали создать информационный фон для дестабилизации ситуации в стране, а росСМИ готовы были распространить дезинформацию об "организации провокаций участниками патриотических организаций и движений" Украины, что должно было негативно повлиять на международный имидж страны.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.