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Дискредитация ВСУ на росСМИ. СБУ задержала завербованного бойца

Дискредитация ВСУ на росСМИ. СБУ задержала завербованного бойца - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
12.11.2019, 15:45

Завербованный контрактник был задержан при попытке пересечь админграницу с Крымом

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила операцию российских спецслужб по дискредитации украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ установили, что боец, который в 2018 подписал контракт с Вооруженными силами Украины, до этого принял присягу РФ и "защищал русский мир" в Сирии. Его внедрили в украинскую армию, чтобы он дезертировал – и потом распространял фейки о ВСУ и военно-политическом руководстве Украины на росСМИ.

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Военного задержали при попытке пересечь админграницу с Крымом. У него изъяли собранную во время службы военную информацию и документы об участии в боевых действиях на Донбассе.

Сейчас он находится под стражей. Следствие устанавливает детали его сотрудничества с ФСБ.

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ВСУ сбу фсб вербовка дискредитация росСМИ
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