СБУ разоблачила начисление выплат жителям ОРДЛО и боевикам: фото

Фото: ssu.gov.ua

В Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили начисление незаконных соцвыплат жителям временно оккупированного Донбасса, среди которых боевики террористических организаций ЛНР/ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организовал схему переселенец из Луганской области, который длительное время проживает в Харькове.

Фото: ssu.gov.ua

"За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной соцпомощи", - отметили в пресс-службе.

В СБУ уточнили, что ему оказывали содействие сотрудники управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работники банковских учреждений.

Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъято более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Организатору противоправной схемы сообщили о подозрении.