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СБУ разоблачила начисление выплат жителям ОРДЛО и боевикам: фото

СБУ разоблачила начисление выплат жителям ОРДЛО и боевикам: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua
11.11.2019, 14:12

По данным СБУ, организовал схему переселенец из Луганской области

В Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили начисление незаконных соцвыплат жителям временно оккупированного Донбасса, среди которых боевики террористических организаций ЛНР/ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организовал схему переселенец из Луганской области, который длительное время проживает в Харькове.

Фото: ssu.gov.ua

"За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной соцпомощи", - отметили в пресс-службе.

В СБУ уточнили, что ему оказывали содействие сотрудники управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работники банковских учреждений.

Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъято более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Организатору противоправной схемы сообщили о подозрении.

  • 28 октября в Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила присвоение миллионов бюджетных грн при ремонте медицинских учреждений в районе проведения операции объединенных сил.
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боевики сбу ордло соцвыплаты
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