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СБУ: На ремонте больниц Донбасса украли миллионы из бюджета

СБУ: На ремонте больниц Донбасса украли миллионы из бюджета - Фото
Фото: ssu.gov.ua
28.10.2019, 10:35

В СБУ отметили, что устанавливается точный размер причиненного государству ущерба

В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила присвоение миллионов бюджетных грн при ремонте медицинских учреждений в районе проведения операции объединенных сил. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организатор сделки проживает во временно оккупированном Донецке.

По данным СБУ, зарегистрированные ним в Киеве две фирмы в течение 2017-2019 годов выиграли тендеры на проведение строительно-ремонтных работ в семи поликлиниках Донбасса. Общая сумма контрактов составила более 75 млн грн.

"Треть предусмотренных работ была выполнена только на "бумаге", а выделенные государством средства присвоены участниками сделки. Это создало угрозу стабильному функционированию объектов социальной инфраструктуры региона", - подчеркнули в пресс-службе.

Устанавливается точный размер причиненного государству ущерба. Зафиксировано, что дельцы умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 12,5 млн грн.

Во время обысков в Киеве в офисах и по месту жительства руководителей фирм обнаружили банковские карточки, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, печати задействованных в сделке фирм, которые подтверждают противоправную деятельность.

Фото: ssu.gov.ua

Наложены аресты на банковские счета фирм. В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам дела.

  • 22 октября в Службе безопасности Украины сообщили о разоблачении контрразведкой незаконной переправки стрелкового оружия и комплектующих к нему в страну.
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Донбасс ремонт сбу больницы
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