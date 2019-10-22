СБУ: Предприятие незаконно поставляло оружие в Украину - фото

В Службе безопасности Украины заявляют о разоблачении контрразведкой незаконной переправки стрелкового оружия и комплектующих к нему в страну. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе отмечают, что установили факт налаживания преступной схемы ввоза составных частей автоматического оружия. По данным, СБУ к схеме причастен менеджмент одного из частных предприятий по разработке оружия. Для растаможки дельцы якобы ввозили товар под видом оружия нелетального действия, собирали его и поставляли под видом спортивного.

Сообщается, что на одном из таможенных постов Киевской области была изъята партия комплектующих для изготовления более 150 единиц вооружения. В ходе обысков по месту жительства и в офисе фигурантов нашли более 30 пистолетов, винтовки, подствольные гранаты, а также около 3000 боеприпасов к стрелковому и другому оружию. Там также нашли финансовую документацию о соответствующих контрактах, утверждают в СБУ. Открыто уголовное производство, ведутся следственные действия.

Как сообщалось, в Киеве спецназ задержал неизвестного с арсеналом оружия.

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