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В Киеве спецназ задержал неизвестного с арсеналом оружия: фото

В Киеве спецназ задержал неизвестного с арсеналом оружия: фото - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
10.10.2019, 16:02

У задержанного якобы обнаружили тубус от гранатомета РПГ-22, около 300 граммов пластида, четыре запала УЗРГМ-2 и более 1000 патронов разного калибра

В Киеве спецназовцы задержаны мужчину, который перевозил и хранил дома оружие, взрывчатку и патроны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве. 

В пресс-службе сообщают, что неизвестный, который нарушал правила дорожного движения, задержали для проверки и обнаружили в багажнике автомобиля карабин и более 70 патронов к нему. 

"Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили тубус от гранатомета РПГ-22, около 300 граммов пластида, 4 запала УЗРГМ-2 и более 1000 патронов различного калибра", - заявили в полиции. 

Задержанный – 36-летний киевлянин, который до этого случая не попадал в поле зрения правоохранителей.

По словам подозреваемого, арсенал боеприпасов он якобы привез с востока страны, где находился во время боевых действий. Сейчас эта информация проверяется.

Задержанному грозит до семи лет заключения. 

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Нацполиция арсенал оружия
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