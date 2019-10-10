В Киеве спецназ задержал неизвестного с арсеналом оружия: фото

Фото - пресс-служба Нацполиции

В Киеве спецназовцы задержаны мужчину, который перевозил и хранил дома оружие, взрывчатку и патроны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

В пресс-службе сообщают, что неизвестный, который нарушал правила дорожного движения, задержали для проверки и обнаружили в багажнике автомобиля карабин и более 70 патронов к нему.

"Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили тубус от гранатомета РПГ-22, около 300 граммов пластида, 4 запала УЗРГМ-2 и более 1000 патронов различного калибра", - заявили в полиции.

Задержанный – 36-летний киевлянин, который до этого случая не попадал в поле зрения правоохранителей.

По словам подозреваемого, арсенал боеприпасов он якобы привез с востока страны, где находился во время боевых действий. Сейчас эта информация проверяется.

Задержанному грозит до семи лет заключения.