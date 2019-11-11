Как с Бабченко. СБУ в Киеве инсценировала заказное убийство: фото

Фото 3 - пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины в Киеве предотвратила заказное убийство администратора детского образовательного клуба, задержан вероятный организатор. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники получили информацию, что местная предпринимательница подыскивала в криминальных кругах исполнителя для заказного убийства на почве имущественных споров. За совершение убийства она якобы предлагала исполнителю $10 000.

Для предотвращения преступления оперативники вывели возможного организатора на условного киллера и задокументировали передачу "исполнителю" аванса - $4 000 - во время встречи, на которой обсуждались детали преступления.

Сотрудники СБУ провели спецоперацию и инсценировали убийство женщины в заброшенном здании в лесу, сделав постановочные фото. Затем правоохранители задержали подозреваемого заказчика в Киеве после получения отчета имитированного убийства и передачи второй половины суммы.