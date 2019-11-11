Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Как с Бабченко. СБУ в Киеве инсценировала заказное убийство: фото

Как с Бабченко. СБУ в Киеве инсценировала заказное убийство: фото - Фото
Фото 3 - пресс-служба СБУ
11.11.2019, 10:37

Для предотвращения заказного убийства оперативники вывели организатора на условного киллера

Служба безопасности Украины в Киеве предотвратила заказное убийство администратора детского образовательного клуба, задержан вероятный организатор. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Оперативники получили информацию, что местная предпринимательница подыскивала в криминальных кругах исполнителя для заказного убийства на почве имущественных споров. За совершение убийства она якобы предлагала исполнителю $10 000.

Для предотвращения преступления оперативники вывели возможного организатора на условного киллера и задокументировали передачу "исполнителю" аванса - $4 000 - во время встречи, на которой обсуждались детали преступления. 

Сотрудники СБУ провели спецоперацию и инсценировали убийство женщины в заброшенном здании в лесу, сделав постановочные фото. Затем правоохранители задержали подозреваемого заказчика в Киеве после получения отчета имитированного убийства и передачи второй половины суммы.

Напишите нам
сбу убийство инсценировка киллер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 