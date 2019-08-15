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Задержан коп-подозреваемый в заказе убийства: была инсценировка

Задержан коп-подозреваемый в заказе убийства: была инсценировка - Фото
Задержание (Фото: пресс-служба СБУ/ssu.gov.ua)
15.08.2019, 13:07

В Службе безопасности Украины заявляют, что запорожский полицейский подозревается в подготовке заказного убийства

В Запорожье Служба безопасности Украины задержала местного следователя Нацполиции, который, по информации следствия, планировал заказное убийство обидчика его близкого родственника. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы заявляют, что майор полиции через посредника искал человека с криминальным прошлым для совершения убийства. 

По данным следствия, полицейский "заказал" местного жителя, который обидел его близкого родственника. 

С целью предотвращения преступления оперативники вывели посредника на условного "киллера", а после задокументировали встречу заказчика и посредника с "исполнителем", на которой обсуждались детали преступления. 

Подозреваемый якобы предлагал "исполнителю" $4000 за убийство. 

Для предоставления "доказательств" совершения преступления в СБУ имитировали убийство обидчика в собственном жилье. Были сделаны постановочные фото с "телом жертвы" для дальнейшей демонстрации заказчику. 

Правоохранители задержали заказчика после получения им "доказательств" и передачи первой половины денег. Сразу после этого организатора задержали недалеко от его места работы. 

 

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заказное убийство сбу Нацполиция преступность
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