Задержан коп-подозреваемый в заказе убийства: была инсценировка

Задержание (Фото: пресс-служба СБУ/ssu.gov.ua)

В Запорожье Служба безопасности Украины задержала местного следователя Нацполиции, который, по информации следствия, планировал заказное убийство обидчика его близкого родственника. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы заявляют, что майор полиции через посредника искал человека с криминальным прошлым для совершения убийства.

По данным следствия, полицейский "заказал" местного жителя, который обидел его близкого родственника.

С целью предотвращения преступления оперативники вывели посредника на условного "киллера", а после задокументировали встречу заказчика и посредника с "исполнителем", на которой обсуждались детали преступления.

Подозреваемый якобы предлагал "исполнителю" $4000 за убийство.

Для предоставления "доказательств" совершения преступления в СБУ имитировали убийство обидчика в собственном жилье. Были сделаны постановочные фото с "телом жертвы" для дальнейшей демонстрации заказчику.

Правоохранители задержали заказчика после получения им "доказательств" и передачи первой половины денег. Сразу после этого организатора задержали недалеко от его места работы.