Из Николаева незаконно вывозили военное оборудование: фото

В Николаеве пресекли нелегальный вывоз из страны военного оборудования. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Силовики блокировали похищение с завода "Зоря-Машпроект" с дальнейшей поставкой в другие страны газотурбинного оборудования военного и двойного назначения. Установлено, что местный предприниматель в сговоре с сотрудниками завода наладил поставку оборудования заказчикам из Восточной Азии. В ходе обысков у него нашли большое количество оборудования - жарочные трубы, турбинные лопатки, составные топливной аппаратуры газотурбинных двигателей. Последние используются при теххобслуживании и капремонте агрегатов на кораблях военно-морских сил и на газоперекачивающих объектах.

У фигуранта также нашли оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию завода, которая поставлялась за рубеж. Стоимость изъятого - около семи миллионов гривень. Открыто уголовное дело, ведутся следственные действия, подчеркнули в СБУ.

Сегодня СБУ сообщила о разоблачении во Львове агентов российских спецслужб. Один из них являлся дипломатом генконсульства РФ.

12 августа стало известно о задержании спецслужбой боевика ЛНР.

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(Фото - пресс-центр СБУ)