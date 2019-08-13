Информбезопасность. СБУ сообщила о кибератаке на Черноморскую ТРК

Служба безопасности Украины подтвердила факт совершения кибератаки на эфирный сервер телерадиокомпании Черноморская. Об этом говорится в сообщении пресс-центра спецслужбы утром 13 августа.
В СБУ установили, что кибератака была направлена на блокировку и вывод из строя ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов. Через вредоносное программное обеспечение злоумышленники получили контроль над серверным оборудованием ТРК и вывели систему из строя.
"СБУ локализовала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.
Сейчас работу ТРК полностью восстановлено", - сказано в сообщении.
На сайте Черноморской ТРК указано, что сама кибератака была зафиксирована 3 августа. Ответственность за нее журналисты возлагают на Россию.
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