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Информбезопасность. СБУ сообщила о кибератаке на Черноморскую ТРК

Информбезопасность. СБУ сообщила о кибератаке на Черноморскую ТРК - Фото
сбу Depositphotos
13.08.2019, 09:58

Атака была направлена на сервер телерадиокомпании

Служба безопасности Украины подтвердила факт совершения кибератаки на эфирный сервер телерадиокомпании Черноморская. Об этом говорится в сообщении пресс-центра спецслужбы утром 13 августа.

В СБУ установили, что кибератака была направлена на блокировку и вывод из строя ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов. Через вредоносное программное обеспечение злоумышленники получили контроль над серверным оборудованием ТРК и вывели систему из строя.

"СБУ локализовала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.
Сейчас работу ТРК полностью восстановлено", - сказано в сообщении.

На сайте Черноморской ТРК указано, что сама кибератака была зафиксирована 3 августа. Ответственность за нее журналисты возлагают на Россию.

  • Черноморская ТРК до оккупации Крыма работала на территории полуострова. После оккупации она на время прекращала трансляцию, а после переезда в Киев возобновила вещание.
  • 9 августа был назначен новый глава департамента кибербезопасности СБУ. Им стал полковник Николай Кулешов.
  • Накануне парламентских выборов в Киеве прошли масштабные киберучения при участии СБУ.

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