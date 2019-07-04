Масштабные киберучения в Киеве: СБУ сообщила подробности - видео

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Учения провели в рамках проекта ЕС "Усиление кибербезопасности в Украине перед выборами"

Накануне парламентских выборов в Украине, в Киеве на нескольких локациях на базе разных субъектов кибербезопасности прошли международные киберучения, в которых принимала участие СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учения, как уточняется, были организованы для получения европейского опыта безопасности избирательных процессов в рамках проекта ЕС "Усиление кибербезопасности в Украине перед выборами".

Они прошли при поддержке Эстонского центра Восточного партнерства и компании CybExer Technologies.

Кроме СБУ в учениях приняли участие сотрудники Государственной службы спецсвязи и защиты информации, киберполиции, ЦИК.

По сценарию, все участники учений делились на две группы: хакеров и ответственных за кибербезопасность. Первые осуществляют атаки, другие – противодействуют им. Параллельно проходили тренинги по стратегическим коммуникациям, в которых участвовали менеджеры и представители пресс-служб украинских ведомств.

3 июля ЦИК сообщила, на каких участках не состоятся досрочные парламентские выборы.

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Теги: выборы, сбу, кибербезопасность, хакеры
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