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03.07.2019, 07:01

На каких округах не состоятся досрочные выборы в Раду - ЦИК

На каких округах не состоятся досрочные выборы в Раду - ЦИК - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия установила, что на территориях, где не будут проходить парламентские выборы, не образуются ОИК и УИК

Центральная избирательная комиссия приняла к сведению, что досрочные выборы в Верховную Раду не организуются в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса, определив перечень округов, где выборы народных депутатов не состоятся. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК  в Facebook.

"ЦИК определила перечни одномандатных избирательных округов, образованных на территории Донецкой и Луганской областей, и частей округов, на территориях которых голосование граждан на выборах 21 июля не организуется и не проводится и на территориях которых голосование организуется и проводится", - отметили в пресс-службе.

ЦИК установила, что на территориях, где не будут проходить парламентские выборы, не образуются ОИК и УИК, не проводится предвыборная агитация, не производятся избирательные бюллетени, не готовятся списки избирателей, именные приглашения и другая избирательная документация.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

27 июня сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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Теги: выборы, цик, округа
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