Выборы в Раду. ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня

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Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Текст бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200х 600 мм голубовато-серого цвета с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, что проявляется на обороте избирательного бюллетеня", - отметили в пресс-службе.

Планируется изготовить бюллетени для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к участку по данным Госреестра избирателей по состоянию на 26 июня 2019 года.

7 июня 2019 года сообщалось, что министерство экономического развития и торговли прислушалось к ЦИК и издало указ, который обеспечит ЦИК возможность вовремя напечатать бюллетени для парламентских выборов.

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