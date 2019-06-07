Выборы. Тендеры ускорили - ЦИК успеет напечатать бюллетени

Выборы (фото - ЕРА)

Министерство экономического развития и торговли прислушалось к Центральной избирательной комиссии и издало указ, который обеспечит ЦИК возможность вовремя напечатать бюллетени для парламентских выборов. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Евгений Радченко в видеокомментарии, опубликованном в Facebook гражданской сети Опора.

Радченко сказал, что препятствий для печати избирательных бюллетеней и угроз срывов тендерных процедур пока не существует, потому что заказать их печать можно будет с переговорной процедурой. Он подчеркнул, что это удалось сделать, благодаря совместным усилиям нескольких ведомств.

"Переговорная процедура не такая долгая, поэтому у нас есть время, чтобы должным образом подготовиться, принять на заседаниях, как того требует закон, постановление о форме и содержании избирательного бюллетеня, для того, чтобы определить цвет, успеть сделать всю защиту, успеть сделать весь внешний вид", - рассказал чиновник.

Радченко уточнил, что решена только проблема печати бюллетеней. Помимо бюллетеней к выборам надо печатать плакаты партий (для размещения на участках), бланки протоколов избиркомов о результатах подсчета голосов и итогах голосования.

27 мая сообщалось, что Центризбирком не успевает напечатать бюллетени к выборам. 31 мая в ЦИК предупреждали, что ситуация с подготовкой к внеочередным выборам - критическая.