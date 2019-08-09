Назначен новый глава департамента кибербезопасности СБУ: кто он

Николай Кулешов (Фото: скриншот видео СБУ/YouTube)

Президент Владимир Зеленский назначил полковника Николая Кулешова начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Соответствующий указ №590/2019 опубликован на сайте главы государства.

Ранее этот департамент возглавлял Александр Климчук, которого Зеленский уволил 26 июня.

Николай Валерьевич Кулешов родился в 1973 году в Харькове. В 1995-ом закончил Киевской военный институт управления и связи, по специальности автоматизированные системы управления (инженер-математик). В 2005 году - Львовский национальный университет им. Франко, по специальности международная экономика (экономист), в 2014-ом - Харьковскую национальную юридическую академию им. Я.Мудрого по специальности юрист-правовед.

В СБУ служит с 1995 года. С 2014 года полковник Кулешов был первым заместителем начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности.

С 2014 года - куратор мероприятий, осуществляемых в рамках Трастового Фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.

С начала 2016 года - куратор направления противодействия кибершпионажем и кибертерроризма.

Инициировал создание Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ и с 2016 года организует его развитие и функционирование.

Вчера умер основатель департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий.

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