Умер основатель департамента контрразведки СБУ

Виталий Хлевицкий (Фото: пресс-служба СБУ)

Сегодня, 8 августа, на 52-м году жизни умер основатель департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий. Об этом сообщается в Facebook Службы безопасности.

Как отмечают в спецслужбе, Хлевицкий одним из первых заговорил о важности информационной безопасности Украины в современных условиях.

Он родился 24 июня 1968 в Ужгороде. В 1990 году Хлевицкий окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности "радиоинженер". В 1998 году получил второе высшее образование с квалификацией "юрист-правовед" на экономико-правовом факультете Донецкого национального университета.

Хлевицкий к апрелю 2014 занимал оперативные и руководящие должности в центральном аппарате СБУ.

Как кандидат юридических наук принимал непосредственное участие в подготовке ряда законодательных и других нормативно-правовых актов, ведомственных приказов и инструкций в сфере информационной безопасности. Является автором и соавтором более тридцати научных работ и статей.

Деятельность Виталия Хлевицкого была отмечена государственными и ведомственными наградами.

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