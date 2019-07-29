"Выдающийся мастер шпионажа": умер украинский ветеран разведки

Анатолий Баронин (фото - http://szru.gov.ua)

Сегодня, 29 июля, на 87 году жизни умер ветеран внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин. Немецкий журнал Штерн в 1970-е годы назвал его "выдающимся мастером шпионажа". Об этом сообщают на сайте Службы внешней разведки.

В СВР рассказывают, что Баронин служил в разведке с августа 1959 года. Работал в Африке. Во время миссии в Нигерии в 1970-х годах Баронину удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшую задача центра: получить информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом Аэрофлота в СССР.

В целом Баронин трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

Читайте также: Столтенберг предостерег от шпионажа за странами НАТО