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19.06.2019, 18:12

Данилюк будет руководить центром кибербезопасности

Данилюк будет руководить центром кибербезопасности - Фото
Александр Данилюк (фото - president.gov.ua)

Его предшественником на этом посту был Александр Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк стал также руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующий указ № 415/2019 президента Владимира Зеленского опубликован на сайта главы государства.

Появился он на сайте АП вчера ближе к ночи, 19 июня.

"На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 о Национальном координационном центре кибербезопасности назначить Данилюка <…> руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - пишет Зеленский.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

НКЦК был создан указом пятого президента Петра Порошенко в июне 2016 года, входит в структуру СНБО как рабочий орган. Его главой является секретарь СНБО. В НКЦК проводится анализ состояния кибербезопасности страны, прогнозирование и выявление угроз в этой сфере.

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Теги: Александр Данилюк, кибербезопасность, снбо
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