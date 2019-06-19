Данилюк будет руководить центром кибербезопасности

Александр Данилюк (фото - president.gov.ua)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк стал также руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующий указ № 415/2019 президента Владимира Зеленского опубликован на сайта главы государства.



Появился он на сайте АП вчера ближе к ночи, 19 июня.

"На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 о Национальном координационном центре кибербезопасности назначить Данилюка <…> руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - пишет Зеленский.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

НКЦК был создан указом пятого президента Петра Порошенко в июне 2016 года, входит в структуру СНБО как рабочий орган. Его главой является секретарь СНБО. В НКЦК проводится анализ состояния кибербезопасности страны, прогнозирование и выявление угроз в этой сфере.