Крымская полиция задержала "воров в законе": видео и фото

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Как сообщают в Нацполиции АР Крым, криминальные авторитеты контролировали организованную преступную группировку

12 августа сотрудники полиции Крыма вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Херсонской области сообщили, что они задокументировали и прекратили незаконную деятельность преступной организации. Были задержаны криминальные авторитеты, которые контролировали ОПГ и преступников, занимавшихся сбором средств на бюджет для заключенных - "общак". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции АР Крым.

Как информируют в Нацполиции АР Крым, за два года деятельности "воры в законе" собрали около 23 млн гривень для преступного "общака". 

 

"Члены ОПГ действовали на территории Автономной республики Крыма, а также Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской области. Документирование незаконной деятельности продолжалось почти год. За это время удалось установить, что она функционировала под руководством "воров в законе", - заявил глава Нацполиции АР Крым Виталий Стрижак. 

По информации следствия, злоумышленники контролировали незаконную деятельность других ОПГ, а также лиц, находящихся в местах лишения свободы. Фигуранты собирали деньги для преступного бюджета. 

Деньги шли на личные нужды заключенных - сигареты, алкоголь, мобильные телефоны, подкуп должностных лиц и оплату услуг адвокатов.

"Следователи уже установили, что "куратором" юга Украины был "вор в законе" по прозвищу "Шарик". В его обязанности входил контроль за наполнением бюджета. Эти деньги - это добыча от мошеннических действий, краж, автоугонов, нелегальных автоперевозок в Крым. За два года сумма "вкладов" вынесла 23 млн. грн", - резюмировал Стрижак. 

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Теги: Нацполиция, преступность, воры в законе
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