Боевики незаконно удерживают на Донбассе 184 человека – СБУ

Незаконно лишенными свободы на временно оккупированных территориях Донбасса считаются 184 человека. Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщили в Службе безопасности.
"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях – 184 человека", - говорится в сообщении.
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