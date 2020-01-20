Боевики незаконно удерживают на Донбассе 184 человека – СБУ

Большой обмен 29 декабря 2019 года (Фото: Офис президента)

Незаконно лишенными свободы на временно оккупированных территориях Донбасса считаются 184 человека. Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщили в Службе безопасности.

"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях – 184 человека", - говорится в сообщении.

29 декабря 2019 года в ходе обмена в Украину вернулись 76 заложников боевиков террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", на временно оккупированные территории отправились 124 человека.

Представитель Украины в Минске Валерия Лутковская заявила в тот день, что еще около 300 украинцев остаются в подвалах подконтрольных России террористов в Донецке и Луганске: минимум 100 человек "подтверждены" и у них есть документы, остальные "без документов".

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