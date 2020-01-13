Офис генпрокурора хочет допросить всех 76 освобожденных из плена

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ проводит следственные действия с украинцами, освобожденными 29 декабря из плена подконтрольных России боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Пострадавших допрашивают по месту прохождения реабилитации и лечения. Планируют допросить всех 76 освобожденных в самые сжатые сроки "без ущерба процессу их физического и эмоционального восстановления".
По результатам допросов задокументированы очередные доказательства грубого нарушения членами террористических организаций ДНР и ЛНР норм международного гуманитарного права.
Освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК.
В Офисе генпрокурора пояснили, что пострадавших допрашивают с целью установления всех обстоятельств их пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших преступления против них.
29 декабря на линии разграничения на Донбассе произошел масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Были освобождены 76 граждан Украины. СБУ назвала их имена.