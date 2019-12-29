Большой обмен. СБУ назвала имена освобожденных украинцев: список

Фото: СБУ

Сегодня на линии разграничения на Донбассе произошел масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Были освобождены 76 граждан Украины. Служба безопасности опубликовала список освобожденных.

Отмечается, что в результате обмена в Украину вернулись 12 военнослужащих (трое из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года) и 64 гражданских (семнадцать из которых террористы удерживали с 2015-2016 годов).

LIGA.net. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике

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