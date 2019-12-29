"5 лет в подвале. Меня пытали россияне". Видео с освобожденным

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Житель Макеевки Василий Савин, которого передает Украине в рамках обмена подконтрольная России террористическая организация ДНР, рассказал об условиях содержания в «подвалах» боевиков и фактах участия в допросах и пытках представителей России.

По словам Савина, его на протяжении пяти лет удерживали в помещении площадью 5 кв м, так называемом подвале.

«Пять лет в подвале! Вы понимаете, что это такое? В 21 веке! В европейском государстве!» - сказал Савин.

«Мы надолго не прощаемся. Мы вернемся. Это наша земля. Я родился в Макеевке... Владимир Путин напал на мою страну, топчет мою землю и прикидывается, что нет. Меня пытали представители России, меня охраняли бойцы воздушно-десантных войск России», - добавил Савин.

Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 29 декабря 2019 г.

В 2018 году было опубликовано переданное из подвала в Макеевке письмо Савина пятому президенту Петру Порошенко.

В этом письме Савин рассказал, что является экс-депутатом Донецкого облсовета от Батькивщины, в 2015 году в оккупированной Макеевке он, узнав, что якобы ВСУ готовят наступление, начал организовывать Украинский батальон Макеевка, чтобы помочь украинским военным выбить боевиков. Однако, по словам Савина, его выдал близкий человек. Арестовывал мужчину лично заместитель погибшего впоследствии главаря боевиков Александра Захарченко.

«Приговор получил 23 года строгого режима за подготовку восстания и свержения государственного строя так называемой ДНР и создание Украинского батальона Макеевка», - написал Савин в письме Порошенко. При этом на так называемых судах боевиков он не отрицал своих намерений.

Сегодня на линии разграничения на Донбассе проходит масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был солнасован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.

Первыми боевики передали Украине 25 человек, которых удерживали на неподконтрольной Киеву территории Луганской области.