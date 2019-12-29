Первые 25 заложников переданы Украине

Фото: пресс-служба президента

25 пленных переданы Украине из ОРДЛО на КПВВ "Майорское" в Донецкой области.

Первыми были переданы украинцы, которых удерживали боевики подконтрольной России террористической организации ЛНР.

Представительница боевиков, закончив перекличку по списку, спросила, не хочет ли кто-то остаться в Луганске. Ей ответили отрицательно: "Ты что, гонишь?"

Всего, по сообщению омбудсмена Людмилы Денисовой, сегодня могут быть освобождены 80 человек.

Сегодня на линии разграничения на Донбассе должен состояться масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.