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В ходе обмена может быть освобождено 80 украинцев - Денисова

В ходе обмена может быть освобождено 80 украинцев - Денисова - Фото
Фото: пресс-служба президента
29.12.2019, 11:50

По словам омбудсмена, число освобожденных может меняться

По предварительным данным, 80 украинцев должны быть освобождены сегодня в ходе обмена людьми между Украиной и Россией. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, количество освобожденных может меняться.

Денисова сообщила, что к месту, где проводится обмен, из ОРДЛО уже прибыли три автобуса с гражданами Украины. Вскоре должен начаться процесс верификации.

Сегодня на линии разграничения на Донбассе должен состояться масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.

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Людмила Денисова обмен
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