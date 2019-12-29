В ходе обмена может быть освобождено 80 украинцев - Денисова

Фото: пресс-служба президента

По предварительным данным, 80 украинцев должны быть освобождены сегодня в ходе обмена людьми между Украиной и Россией. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, количество освобожденных может меняться.

Денисова сообщила, что к месту, где проводится обмен, из ОРДЛО уже прибыли три автобуса с гражданами Украины. Вскоре должен начаться процесс верификации.

Сегодня на линии разграничения на Донбассе должен состояться масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.