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Боевики на Донбассе применили минометы: погиб военный

Боевики на Донбассе применили минометы: погиб военный - Фото
Фото: скриншот из видео
26.01.2020, 14:20

С начала нынешних суток террористы четыре раза нарушили режим прекращения огня

Сегодня в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С начала текущих суток по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь четыре раза.

На луганском направлении около 11:00 террористы со стороны населенного пункта Березовское обстреляли опорные пункты подразделений ВСУ у Орехового из 120 мм минометов, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В Новотошковском - из минометов калибра 120 мм.

На донецком направлении с 07:00 оккупанты из станковых противотанковых гранатометов больше часа вели огонь по позициям ВСУ в районе Красногоровки.

С 07:30 больше часа боевики из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли украинских военных вблизи Лебединского.

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