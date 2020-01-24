В прокат выходит комедия о войне на Донбассе "Наши котики": видео

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Украинские военные одобрительно отзываются о фильме

30 января в прокат выходит первая украинская неполиткорректная комедия о войне на Донбассе "Наши котики".

События фильма разворачиваются в 2014 году, в начале горячей фазы гибридной войны России против Украины.

"Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов идут добровольцами на фронт. Никто из них не представляет, что именно они играют ключевую роль в этой войне", - отмечается в описании к фильму.

Автор сценария и режиссер постановщик - Владимир Тихий.

Украинские военные одобрительно отзываются о фильме.

  • 21 января сообщалось, что фильм о Донбассе "Атлантида" получил премию TIFF Aurora Prize на международном кинофестивале в Тромсе (Норвегия).
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Теги: видео, трейлер, Наши котики
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