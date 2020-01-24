В прокат выходит комедия о войне на Донбассе "Наши котики": видео

30 января в прокат выходит первая украинская неполиткорректная комедия о войне на Донбассе "Наши котики".

События фильма разворачиваются в 2014 году, в начале горячей фазы гибридной войны России против Украины.

"Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов идут добровольцами на фронт. Никто из них не представляет, что именно они играют ключевую роль в этой войне", - отмечается в описании к фильму.

Автор сценария и режиссер постановщик - Владимир Тихий.

Украинские военные одобрительно отзываются о фильме.